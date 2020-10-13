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Что нужно России для выхода на Евро-2021. Расклад для молодежной сборной

12:10
Молодежная сборная России: шаг до Евро-2021. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Молодежная сборная России: шаг до Евро-2021. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Здесь все просто.

В отборочном турнире чемпионата Европы-2021 для молодежных сборных осталось провести два игровых дня. При этом сборная России пропустит заключительный — сегодня она проведет заключительный матч в отборочной группе. И все зависит от нее.

Оставшиеся матчи группы 5

13 октября. Эстония — Сербия, Польша — Болгария, Латвия — Россия.
17 ноября. Болгария — Эстония, Польша — Латвия.

Турнирное положение в группе 5

И

В

Н

П

М

О

1. Россия

9

6

2

1

18-3

20

___________________________________

2. Польша

8

5

1

2

15-6

16

-----------------------------------------------------------

3. Болгария

8

4

2

2

10-4

14

4. Сербия

9

3

2

4

12-9

11

5. Эстония

8

1

1

6

3-31

4

6. Латвия

8

0

4

4

5-10

4

Россия получит путевку в финальный турнир Евро-2021 (в Венгрии и Словении), если:

— победит во вторник Латвию;

— сыграет вничью с Латвией, а Польша потеряет очки в одном из своих двух оставшихся матчей;

— проиграет Латвии, а Польша наберет не более трех очков.

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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