Что нужно России для выхода на Евро-2021. Расклад для молодежной сборной
В отборочном турнире чемпионата Европы-2021 для молодежных сборных осталось провести два игровых дня. При этом сборная России пропустит заключительный — сегодня она проведет заключительный матч в отборочной группе. И все зависит от нее.
Оставшиеся матчи группы 5
13 октября. Эстония — Сербия, Польша — Болгария, Латвия — Россия.
17 ноября. Болгария — Эстония, Польша — Латвия.
Турнирное положение в группе 5
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Россия
|
9
|
6
|
2
|
1
|
18-3
|
20
|
___________________________________
|
2. Польша
|
8
|
5
|
1
|
2
|
15-6
|
16
|
-----------------------------------------------------------
|
3. Болгария
|
8
|
4
|
2
|
2
|
10-4
|
14
|
4. Сербия
|
9
|
3
|
2
|
4
|
12-9
|
11
|
5. Эстония
|
8
|
1
|
1
|
6
|
3-31
|
4
|
6. Латвия
|
8
|
0
|
4
|
4
|
5-10
|
4
Россия получит путевку в финальный турнир Евро-2021 (в Венгрии и Словении), если:
— победит во вторник Латвию;
— сыграет вничью с Латвией, а Польша потеряет очки в одном из своих двух оставшихся матчей;
— проиграет Латвии, а Польша наберет не более трех очков.