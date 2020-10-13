Что нужно России для выхода на Евро-2021. Расклад для молодежной сборной

Здесь все просто.

В отборочном турнире чемпионата Европы-2021 для молодежных сборных осталось провести два игровых дня. При этом сборная России пропустит заключительный — сегодня она проведет заключительный матч в отборочной группе. И все зависит от нее.

Оставшиеся матчи группы 5

13 октября. Эстония — Сербия, Польша — Болгария, Латвия — Россия.

17 ноября. Болгария — Эстония, Польша — Латвия.

Турнирное положение в группе 5

И В Н П М О 1. Россия 9 6 2 1 18-3 20 ___________________________________ 2. Польша 8 5 1 2 15-6 16 ----------------------------------------------------------- 3. Болгария 8 4 2 2 10-4 14 4. Сербия 9 3 2 4 12-9 11 5. Эстония 8 1 1 6 3-31 4 6. Латвия 8 0 4 4 5-10 4

Россия получит путевку в финальный турнир Евро-2021 (в Венгрии и Словении), если:

— победит во вторник Латвию;

— сыграет вничью с Латвией, а Польша потеряет очки в одном из своих двух оставшихся матчей;

— проиграет Латвии, а Польша наберет не более трех очков.