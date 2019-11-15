Чалов и Сулейманов — в старте молодежной сборной России на матч с Латвией
16:55
Стал известен состав молодежной сборной России на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2021 против Латвии. Встреча пройдет в Ростове и начнется в 18:00 мск.
Стартовый состав: Сафонов, Калугин, Дивеев, Евгеньев, Лысов, Умяров, Глушенков, Обляков, Сулейманов, Чалов, Ломовицкий.
Запасные: Максименко, Рассказов, Голубев, Кучаев, Горшков, Грулев, Уткин, Татаев, Глебов.
После 4-х туров россияне с 8 очками занимают второе место в группе 5.
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/under21/match/2026642--russia-vs-latvia/standings/?iv=true
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