Стал известен состав молодежной сборной России на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2021 против Латвии. Встреча пройдет в Ростове и начнется в 18:00 мск.

Стартовый состав: Сафонов, Калугин, Дивеев, Евгеньев, Лысов, Умяров, Глушенков, Обляков, Сулейманов, Чалов, Ломовицкий.

Запасные: Максименко, Рассказов, Голубев, Кучаев, Горшков, Грулев, Уткин, Татаев, Глебов.

После 4-х туров россияне с 8 очками занимают второе место в группе 5.