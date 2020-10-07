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Андорра сыграла вничью с Англией в квалификации Евро-2021 среди молодежных команд

17:58

Молодежная сборная Андорры в матче квалификационного раунда Евро-2021 сыграла вничью с Англией со счетом 3:3.

При этом андоррцы открыли счет в матче, а на 91-й минуте забили третий мяч, что позволило им сыграть вничью. В составе англичан сыграли в том числе полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем и форвард «Арсенала» Эдвард Нкетиа.

Англия с 19 очками в 7 матчах продолжает лидировать в группе 3, Андорра с 5 очками на последней строчке.

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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