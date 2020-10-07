Андорра сыграла вничью с Англией в квалификации Евро-2021 среди молодежных команд

Молодежная сборная Андорры в матче квалификационного раунда Евро-2021 сыграла вничью с Англией со счетом 3:3.

При этом андоррцы открыли счет в матче, а на 91-й минуте забили третий мяч, что позволило им сыграть вничью. В составе англичан сыграли в том числе полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем и форвард «Арсенала» Эдвард Нкетиа.

Англия с 19 очками в 7 матчах продолжает лидировать в группе 3, Андорра с 5 очками на последней строчке.