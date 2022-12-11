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11 декабря, 14:00

К скандалу «Ювентуса» с финансовыми махинациями причастен и Роналду. У него было тайное соглашение с клубом

Гоша Чернов
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Андреа Аньелли.
Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Громкий скандал в Италии.

Руководство — в отставке

Вокруг «Ювентуса» разгорелся крупный скандал, который может обернуться серьезными санкциями для туринского клуба. Спортивный юрист Маттиа Грассани подчеркнул масштаб дела, сравнив его со знаменитым Кальчополи 2006 года. По его итогам туринцев перевели в серию В, и сейчас им тоже может грозить понижение в классе. Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президент клуба Павел Недвед и все члены совета директоров уже подали в отставку.

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Пока следствием не были озвучены конкретные случаи финансовых махинаций, но известно, что дело связано с многократными нарушениями отчетности: боссы «Ювентуса» предоставляли недостоверные данные о суммах трансферов футболистов, занижали сведения о расходах на штат и зарплатах сотрудников. Однако один эпизод СМИ уже раскрыли, и он связан с Криштиану Роналду.

Андреа Аньелли. Фото Global Look Press
Андреа Аньелли.
Фото Global Look Press

«Они разгрызут нам глотку»

В октябре журналистка La Gazzetta dello Sport Фабиана делла Валле сообщила, что в отношении «Юве» открыто разбирательство, связанное с португальцем. Отмечалось, что туринцы не включили в отчетность, а следовательно, скрыли от налогов почти 20 миллионов евро, выплаченных Роналду. А всего за период с 2018 по 2020 год туринский клуб скрыл 115 миллионов евро. Издание утверждало, что это было сделано для размытия акционерного капитала и продолжения незаконной торговли акциями на фондовой бирже.

Сообщалось также, что «Ювентус» сделал фиктивную бумагу для агентств, а с Криштиану подписал соглашение, по которому обязан был выплатить 20 миллионов евро. Прокуратура Турина еще тогда выходила на форварда и просила его раскрыть зарплату, которую он получал в «Ювентусе». Роналду это сделать отказался, хотя причины не озвучил.

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В начале декабря была обнародована новая серия дела. La Stampa опубликовала перехваченный телефонный разговор между адвокатом «Ювентуса» Чезаре Габазио и спортивным координатором клуба Федерико Керубини, в котором они обсуждали секретную сделку вокруг Криштиану.

Судя по разговору, клуб должен был тайно выплатить Роналду зарплату, которая, по официальным сообщениям, была заморожена в первые месяцы пандемии коронавируса. В расшифровке диалога Габазио говорит: «Секретная сделка по Роналду не должна быть раскрыта. Если это случится, они разгрызут глотку нам, аудиторам и всем остальным. Тогда нам понадобится совершить фальшивую транзакцию».

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Замешаны все игроки

Самое любопытное, что о махинациях во время карантина 2020 года знали и другие футболисты «Ювентуса». Тогда туринцы объявили, что все игроки отказались от зарплат за четыре месяца, а на самом деле — лишь за один месяц. Бывший нападающий «Юве» Пауло Дибала рассказал следователям, что той весной футболисты договорились с клубом лишь об отсрочке зарплат за три других месяца.

При этом La Gazzetta dello Sport пишет, что итальянский гранд до сих пор не выплатил Роналду те самые 19,9 миллиона евро, которые должен португальцу по тайному соглашению. О других футболистах пока ничего не сообщается.

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Криштиану, разумеется, пытается выбить положенные деньги из туринского клуба. На прошлой неделе наблюдательный совет «Ювентуса» заявил, что Роналду через своих юристов запросил у прокуратуры Турина документы, связанные с расследованием, однако она отказала Роналду. Этим шагом Криштиану фактически обозначил намерение взыскать долг с клуба и подтвердил часть догадок следствия. Наблюдательный совет отметил и то, что португалец не обращался в сам клуб, ведь соглашение было подписано втайне.

Расследование еще продолжается. Нет сомнений, что вскроется еще немало деталей громкого дела. Есть вероятность, что Роналду не получит свои 20 миллионов евро, а «Ювентус» будет серьезно наказан.

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Основные источники исследования

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