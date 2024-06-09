Большие перемены в Италии. Клубы серии А массово увольняют и назначают тренеров
Лето — по определению жаркое время года в солнечной Италии. А лето-2024 становится вдвойне жарким для серии А по части смены главных тренеров.
Не припомню, когда сразу столько клубов меняли своих специалистов. Давайте посмотрим, что известно на данный момент и что ждет серию А в ближайшие дни.
Если брать лидеров, то из пяти клубов, которые сыграют в Лиге чемпионов, своих тренеров сохранили два главных триумфатора - чемпион страны «Интер» и победитель Лиги Европы «Аталанта». По Симоне Индзаги сомнений и не было, а вот Джан Пьеро Гасперини мог оказаться в «Наполи». Но в итоге он решил-таки остаться в Бергамо, где начнет уже девятый свой сезон. Старина Гасп - главный долгожитель в нынешней серии А, рядом с ним никого и близко нет.
Пять сезонов, что очень много для «Милана», отработал Стефано Пиоли. Его со слезами на глазах проводили на «Сан-Сиро» в последнем туре серии А, а вакантное место готовится занять Паулу Фонсека, только что покинувший французский «Лилль». Кандидатуры Хулена Лопетеги и Сержиу Консейсау по весне отпали, и вот на днях должны объявить Фонсеку.
Массимилиано Аллегри, который был со скандалом низложен «Ювентусом», в свой второй заход отработал без двух туров три сезона. Его сменщиком станет Тиагу Мотта, который после двух сезонов покинул «Болонью». В свою очередь, в Болонью отправился из Флоренции Винченцо Итальяно, проигравший за три сезона три финала с «Фиорентиной» — два в Лиге конференций и один в Кубке Италии.
В Лиге Европы Италию представят «Рома» и «Лацио». Даниэле Де Росси, сменивший по ходу сезона Жозе Моуринью, остался на своем посту. А вот Игор Тудор, приходивший вместо Маурицио Сарри, уже покинул Рим, на днях объявят его сменщика. В Лиге конференций серию А вновь будет представлять «Фиорентина», и ее возглавил Раффаэле Палладино, хорошо зарекомендовавший себя в «Монце».
Разумеется, самым громким событием стало назначение в провалившийся «Наполи» знаменитого Антонио Конте, который подписал контракт сроком на три года. Из «Торино» ушел Иван Юрич, а на его место прочат Паоло Ваноли, который только что вывел «Венецию» в серию А.
Как мы видим, сразу семь из первых десяти клубов серии А сменили тренеров, но и вторая десятка не обошлась без громких уходов и назначений. Сэр Клаудио Раньери покинул «Кальяри» и заявил, что завершил клубную карьеру. «Монцу» буквально накануне возглавил знаменитый Алессандро Неста, который в прошлом сезоне тренировал в серии В «Реджану». А вот другой чемпион мира-2006, он же «Золотой мяч» того же года Фабио Каннаваро не остался в «Удинезе». Хоть он и сохранил команду в серии А, придя туда за несколько туров до конца сезона, хозяин клуба решил отказаться от услуг Фабио.
Первая декада июня еще не закончилась, а интересных событий на трансферном рынке серии А, как мы видим, уже хватает. То ли еще будет — ведь вслед за тренерами скоро пойдут и трансферы игроков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|38
|29
|7
|2
|89-22
|94
|
2
|Милан
|38
|22
|9
|7
|76-49
|75
|
3
|Ювентус
|38
|19
|14
|5
|54-31
|71
|
4
|Аталанта
|38
|21
|6
|11
|72-42
|69
|
5
|Болонья
|38
|18
|14
|6
|54-32
|68
|
6
|Рома
|38
|18
|9
|11
|65-46
|63
|
7
|Лацио
|38
|18
|7
|13
|49-39
|61
|
8
|Фиорентина
|38
|17
|9
|12
|61-46
|60
|
9
|Торино
|38
|13
|14
|11
|36-36
|53
|
10
|Наполи
|38
|13
|14
|11
|55-48
|53
|
11
|Дженоа
|38
|12
|13
|13
|45-45
|49
|
12
|Монца
|38
|11
|12
|15
|39-51
|45
|
13
|Верона
|38
|9
|11
|18
|38-51
|38
|
14
|Лечче
|38
|8
|14
|16
|32-54
|38
|
15
|Удинезе
|38
|6
|19
|13
|37-53
|37
|
16
|Кальяри
|38
|8
|12
|18
|42-68
|36
|
17
|Эмполи
|38
|9
|9
|20
|29-54
|36
|
18
|Фрозиноне
|38
|8
|11
|19
|44-69
|35
|
19
|Сассуоло
|38
|7
|9
|22
|43-75
|30
|
20
|Салернитана
|38
|2
|11
|25
|32-81
|17
|23.05
|21:45
|
Кальяри – Фиорентина
|2 : 3
|24.05
|21:45
|
Дженоа – Болонья
|2 : 0
|25.05
|19:00
|
Ювентус – Монца
|2 : 0
|25.05
|21:45
|
Милан – Салернитана
|3 : 3
|26.05
|19:00
|
Аталанта – Торино
|3 : 0
|26.05
|19:00
|
Наполи – Лечче
|0 : 0
|26.05
|21:45
|
Эмполи – Рома
|2 : 1
|26.05
|21:45
|
Фрозиноне – Удинезе
|0 : 1
|26.05
|21:45
|
Лацио – Сассуоло
|1 : 1
|26.05
|21:45
|
Верона – Интер
|2 : 2
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|9
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Шарль Де Кетеларе
Аталанта
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|29
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|32
|1
|11