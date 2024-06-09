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Сегодня, 19:30

Большие перемены в Италии. Клубы серии А массово увольняют и назначают тренеров

Семь из десяти клубов топ-10 чемпионата Италии сменили тренеров этим летом
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Массимилиано Аллегри, Тиагу Мотта, Антонио Конте.
Фото «СЭ»
Семь клубов серии А из топ-10 прошлого сезона сменили тренеров.

Лето — по определению жаркое время года в солнечной Италии. А лето-2024 становится вдвойне жарким для серии А по части смены главных тренеров.

Не припомню, когда сразу столько клубов меняли своих специалистов. Давайте посмотрим, что известно на данный момент и что ждет серию А в ближайшие дни.

Если брать лидеров, то из пяти клубов, которые сыграют в Лиге чемпионов, своих тренеров сохранили два главных триумфатора - чемпион страны «Интер» и победитель Лиги Европы «Аталанта». По Симоне Индзаги сомнений и не было, а вот Джан Пьеро Гасперини мог оказаться в «Наполи». Но в итоге он решил-таки остаться в Бергамо, где начнет уже девятый свой сезон. Старина Гасп - главный долгожитель в нынешней серии А, рядом с ним никого и близко нет.

22&nbsp;мая. Главный тренер &laquo;Аталанты&raquo; Джан Пьеро Гасперини с&nbsp;трофеем Лиги Европы после победы над &laquo;Байером&raquo; (3:0). Урок Гасперини. Уважайте тренерскую работу, а не только трофеи!

Пять сезонов, что очень много для «Милана», отработал Стефано Пиоли. Его со слезами на глазах проводили на «Сан-Сиро» в последнем туре серии А, а вакантное место готовится занять Паулу Фонсека, только что покинувший французский «Лилль». Кандидатуры Хулена Лопетеги и Сержиу Консейсау по весне отпали, и вот на днях должны объявить Фонсеку.

Массимилиано Аллегри, который был со скандалом низложен «Ювентусом», в свой второй заход отработал без двух туров три сезона. Его сменщиком станет Тиагу Мотта, который после двух сезонов покинул «Болонью». В свою очередь, в Болонью отправился из Флоренции Винченцо Итальяно, проигравший за три сезона три финала с «Фиорентиной» — два в Лиге конференций и один в Кубке Италии.

Винченцо Итальяно.
Фото Reuters

В Лиге Европы Италию представят «Рома» и «Лацио». Даниэле Де Росси, сменивший по ходу сезона Жозе Моуринью, остался на своем посту. А вот Игор Тудор, приходивший вместо Маурицио Сарри, уже покинул Рим, на днях объявят его сменщика. В Лиге конференций серию А вновь будет представлять «Фиорентина», и ее возглавил Раффаэле Палладино, хорошо зарекомендовавший себя в «Монце».

Разумеется, самым громким событием стало назначение в провалившийся «Наполи» знаменитого Антонио Конте, который подписал контракт сроком на три года. Из «Торино» ушел Иван Юрич, а на его место прочат Паоло Ваноли, который только что вывел «Венецию» в серию А.

Антонио Конте. Конте вернет «Наполи» на вершину? Что будет с Хвичей? Отвечаем на главные неаполитанские вопросы

Как мы видим, сразу семь из первых десяти клубов серии А сменили тренеров, но и вторая десятка не обошлась без громких уходов и назначений. Сэр Клаудио Раньери покинул «Кальяри» и заявил, что завершил клубную карьеру. «Монцу» буквально накануне возглавил знаменитый Алессандро Неста, который в прошлом сезоне тренировал в серии В «Реджану». А вот другой чемпион мира-2006, он же «Золотой мяч» того же года Фабио Каннаваро не остался в «Удинезе». Хоть он и сохранил команду в серии А, придя туда за несколько туров до конца сезона, хозяин клуба решил отказаться от услуг Фабио.

Первая декада июня еще не закончилась, а интересных событий на трансферном рынке серии А, как мы видим, уже хватает. То ли еще будет — ведь вслед за тренерами скоро пойдут и трансферы игроков.

Антонио Конте
Тиагу Мотта
Футбол
ФК Болонья
ФК Лацио
ФК Милан
ФК Наполи
ФК Фиорентина
ФК Ювентус
Винченцо Итальяно
Массимилиано Аллегри
Стефано Пиоли
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
18
 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
19
 Сассуоло 38 7 9 22 43-75 30
20
 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.05 21:45
Кальяри – Фиорентина
 2 : 3
24.05 21:45
Дженоа – Болонья
 2 : 0
25.05 19:00
Ювентус – Монца
 2 : 0
25.05 21:45
Милан – Салернитана
 3 : 3
26.05 19:00
Аталанта – Торино
 3 : 0
26.05 19:00
Наполи – Лечче
 0 : 0
26.05 21:45
Эмполи – Рома
 2 : 1
26.05 21:45
Фрозиноне – Удинезе
 0 : 1
26.05 21:45
Лацио – Сассуоло
 1 : 1
26.05 21:45
Верона – Интер
 2 : 2
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 24
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 15
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 9
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Шарль Де Кетеларе

Шарль Де Кетеларе

Аталанта

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 29 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 32 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 32 1 11
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