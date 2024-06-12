Бывший игрок «Интера» возглавил «Ювентус». Почему выбрали Мотту?

Он вывел «Болонью» в Лигу чемпионов.

Тиагу Мотта возглавил «Ювентус». 41-летний итальянский специалист подписал контракт на три года с клубом из Турина. Соглашение будет действовать до конца июня 2027 года. По данным инсайдера Фабрицио Романо, Мотта будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год.

«Очень рад начать новую главу во главе такого великого клуба, как «Ювентус», — приводит слова Мотты пресс-служба «Ювентуса». — Я благодарю владельцев и руководство, которые могут быть уверены в моем стремлении держать флаг «Ювентуса» высоко развевающимся и доставлять удовольствие болельщикам».

До прихода в «Ювентус» Мотта провел впечатляющую работу с «Болоньей» на посту главного тренера. Вместе с ним команда заняла в минувшем сезоне пятое место в чемпионате Италии с 68 очками. «Болонья» впервые за 60 лет сыграет в Лиге чемпионов. Уникальное достижение для команды, которая до прихода Мотты считалась середняком.

Работа Мотты базируется на двух главных тактических принципах — владение мячом и стремление мгновенно вернуть его в случае потери. Он не боится экспериментировать со схемами, отлично варьируя оборонительные и атакующие варианты.

В лице Мотты «Ювентус» надеется обрести спасителя. Человека, который вернет величие команде и поможет выйти из кризисного состояния. Туринцы не могут выиграть чемпионат Италии уже четыре сезона подряд. «Старой синьоре» не помогли даже методы Массимилиано Аллегри. Предшественник Мотты помог «Ювентусу» выиграть Кубок страны, но дискредитировал себя во время и после финала турнира с «Аталантой» (1:0), что спровоцировало его увольнение.

Массимилиано Аллегри. Фото Reuters

Перед удачным двухлетним отрезком в «Болонье» Мотта успел поработать в качестве главного тренера в «Специи», с которой занял 16-е место в серии А в сезоне-2021/2022, а также в «Дженоа», где пробыл два месяца.

В «Ювентусе» Мотте предстоит найти общий язык со звездами, включая Душана Влаховича и Федерико Кьезу, а также подружиться с местными болельщиками. Тиагу несколько лет выступал за «Интер», с которым он взял шесть трофеев в качестве футболиста. Игровая профессиональная карьера Мотты насчитывает большое количество командных наград: пять с «Барселоной» и 19 (!) с «ПСЖ». Ему присущ дух победителя, чего так не хватает в данный момент «Ювентусу».

Самый результативный иностранный футболист в истории «Ювентуса» Давид Трезеге с позитивом воспринял приглашение Мотты и надеется, что его методы помогут бьянконери.

«Он молодой тренер, который очень хорошо знает, куда он прибывает, — говорил Трезеге о Мотте. — Он отлично знает, что ему нужно будет делать. Я думаю, что он показывал хорошую игру с «Болоньей». При этом очевидно, что в «Ювентусе» все по-другому, но я считаю, что у него есть индивидуальность. Видимо, «Ювентус» тоже хочет что-то изменить на тактико-техническом уровне в своей игре».