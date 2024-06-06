Конте вернет «Наполи» на вершину? Что будет с Хвичей? Отвечаем на главные неаполитанские вопросы

Очень интересное назначение.

«Наполи» каждый сезон является командой-загадкой. Последние шесть лет фанаты катаются на американских горках. Только посмотрите, где финишировала команда в чемпионате в эти годы.

Будет ли команда снова бороться за высокие места? Постараемся хоть чуть-чуть разобраться.

Тяжело предсказывать сезон команды, которой владеет Аурелио Де Лаурентис. «Наполи» — это такой своеобразный «Челси», в котором от тренеров требуют немедленного результата и вмешиваются непосредственно в игровой процесс. Неудивительно, что там долго не проработал даже великий Карло Анчелотти.

Лучано Спаллетти, который привел команду к первому за много лет титулу, поступил умно и ушел на пике. Его преемнику было бы в любом случае тяжело — даже если б команду принял не Руди Гарсия, а фигура уровня Пепа Гвардиолы.

«Я всех люблю, всех прощаю, но я ничего не забываю»

Уход Спаллетти после чемпионского сезона, мягко говоря, удивил. У тренера был еще год по контракту, но он решил покинуть команду. Журналисты искали причину в том, что Лучано просто был не готов показать такой же уровень в грядущем сезоне.

Сам Спаллетти в интервью рассказывал, что у команды было все, чтобы продолжать в том же духе. Но затем добавил: «Я всех люблю, всех прощаю, но ничего не забываю». Наверняка это укол в адрес Де Лаурентиса.

«Я не скажу, почему ушел, но не из-за страха. У меня были свои причины», — понятно, на что намекает менеджер. Построить отношения с проблемным президентом, который лезет во все дела клуба и постоянно делает ненужные заявления, очень тяжело. Но почему после Спаллетти клуб сложился пополам как карточный домик?

Потеря Кима

Сомнительно, что уход одного футболиста мог спровоцировать такой коллапс. Это должна быть фигура уровня Месси, не меньше. Тем не менее уход корейца на повышение в «Баварию» — то, с чем клуб не справился.

В чемпионский год Ким выдал чемпионский перформанс. Смотрите сами — 5,93 паса за 90 минут на треть поля соперника, 86,2% успешных отборов и 2,69 выигранных верховых дуэлей за 90 минут. Настоящий гигант.

Пришедший на смену Киму Натан — защитник совсем другого уровня. Он молодой, перспективный, но не обладает таким набором качеств, как у корейца. О Жуане Жезусе, который снова получил игровое время, и говорить нечего — это давно сбитый летчик. Свои лучшие годы бразилец оставил в «Интере» и «Роме».

Назначение Гарсии

Многие фанаты «Наполи» сейчас говорят, что назначение Руди Гарсии их шокировало. Они с самого начала знали, что все пойдет не так — и подозревают, что единственный, кто был уверен в успехе, — это Де Лаурентис.

Президент «Наполи» как-то объяснял, что Гарсию он назначил потому, что француз предпочитает схему 4-3-3. Только вот 4-3-3 по Спаллетти — это, как говорится, другое. Гарсия оказался слаб тактически — команда оставляла огромные дыры между линиями и плохо действовала в переходных фазах. Соперники получали кучу времени для выбора направления паса и нередко ловили неаполитанцев на контратаках.

Хвича Кварацхелия. Фото Global Look Press

Провал в атаке

Титул был выигран во многом благодаря крутой связке Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена. В сезоне-23/24 что-то сломалось. Вернее, ясно что: грузина, как бы это банально ни звучало, разгадали, стали изолировать его на фланге и не давали свободы. Добавьте к этому слабого в тактике и реакции на такие моменты Гарсию — и будет уже удивительно, что Хвича делал хоть какие-то голевые действия.

Не помогло и то, что много матчей из-за травмы пропустил левый защитник Матиас Оливера. Уругваец был хорош в атаке и умело стягивал на себя соперников, позволяя Хвиче чувствовать себя свободнее. Его сменщик Марио Руй, скажем прямо, уже не уровень клуба-чемпиона.

Ну и Осимхен стал тенью самого себя. В начале сезона он был сам не свой — сказалось то, что его все же уговорили продлить контракт с клубом. Хотя очевидно, что нигериец все лето сидел на чемоданах. Форвард потерял мотивацию, затем получил дисквалификацию, отсутствовал из-за зимнего Кубка африканских наций, травмировался. К счастью, он и сейчас может рассчитывать на переход — это все еще элитный страйкер, который забил 15 голов в 10-й команде серии А.

Закулисные драмы

Вальтер Мадзарри — хороший тактик, явно видевший проблемы, с которыми столкнулась команда в новом сезоне. Он придумал переход на схему 3-4-3 — и это было удивительно, ведь «Наполи» долгое время был верен традициям и играл в четыре защитника.

В конце концов эксперимент вышел не совсем удачным — сказалось и отсутствие элитных оборонцев, способных играть в тройке, и незнакомая схема, и — самое главное — давление Де Лаурентиса. Непонятно, зачем он вообще позвал тренера, который предпочитает выставлять трех защитников, а затем запретил ему это делать.

В феврале Мадзарри закончился — его увольнению предшествовала вирусная история про то, что тренера просто не взяли в клубный автобус после очередного матча. Очевидно, президент не захотел ждать, принял поражение и начал подготовку к следующему сезону.

Антонио Конте. Фото AFP

Что делал Конте после «Тоттенхэма»?

Назначение Конте в «Тоттенхэм» в 2021-м сильно воодушевило фанатов клуба. Даже я, не питающий больших симпатий к «шпорам», ожидал, что с итальянцем команду ждут большие успехи.

Поначалу так и было: «Тоттенхэм» закончил первый сезон с Антонио у руля в четверке и дошел до полуфинала Кубка лиги. Не повезло в Лиге конференций — но там казалось очевидным, что ни клуб, ни Конте не делают ставку на этот турнир.

Второй сезон Антонио в Лондоне стал провальным. Коуча уволили в марте, сразу после того, как тот разразился тирадой в адрес собственных игроков. Тогда «Тоттенхэм» упустил победный счет 3:1 в матче с «Саутгемптоном». Начали проводить параллели с Моуринью: португалец тоже постоянно говорил об отсутствии у команды больших амбиций.

Тот сезон «шпоры» закончили на восьмом месте. Конте посчитал, что клуб плохо поработал на трансферном рынке, а в клубе были уверены, что состав позволяет бороться с лучшими на равных. Кажется, отчасти правы и те, и те, но можно сказать точно, что разговоры о менталитете победителей от двух разных тренеров начались неспроста. Хотя вообще-то именно тренер должен как-то мотивировать футболистов и заставить их поверить в себя. У Клоппа же получилось.

Возможно, сказалось и тактическое упрямство Конте. Он остался верен своей схеме с тремя защитниками и редко от нее отступал. Но и класс игроков был явно не тот, каким он располагал в «Челси». В общем, Антонио и «Тоттенхэм» оказались несовместимы.

После «шпор» Конте целый год отдыхал. Хотя вообще-то он был свободным человеком и мог возглавить любой клуб, ведь не был отстранен от работы в Лондоне, это было именно увольнением. Проще говоря, у него не было действующего контракта. Фанатам «Наполи» остается надеяться, что этот год итальянец провел в работе и готов вернуться в футбол со свежими идеями.

«Наполи» при Конте

Самое удивительное в назначении Конте — то, что в команду приходит тренер, верный собственной системе. Антонио — ярый адепт расстановки с тройкой защитников. Это никак не вяжется с имиджем «Наполи», который всегда выступает со схемой 4-3-3.

Конте уже заявил о «максимальном вовлечении», так что будем считать, что его требования по схеме и расстановке на поле будут выполнены. Чего теперь стоит ждать от «Наполи»?

Одна из главных проблем клуба — оборона. Сейчас в команде просто нет трех высококлассных защитников. А ведь в такой расстановке они еще и должны обладать отличным пасом и видением поля. Был один такой, только он уже год, как в «Баварии».

Стоит ждать трансферов в заднюю линию. Сейчас выбор скудный — и по количеству, и по качеству.

Оборонительная линия просто не похожа на ту, с которой можно выигрывать трофеи. И хотя сейчас перед Конте наверняка не стоит задача с ходу завоевать скудетто, даже попадание в четверку будет неподъемной задачей.

В полузащите «Наполи» уже потерял Демме (ушел свободным агентом) и Зелинськи (бесплатно переходит в «Интер»). Остаются Лоботка, Замбо-Ангисса, Линдстрем и Каюсте. Возможно, предложат контракт пришедшим в аренду Дендонкеру и Траоре — тут посмотрим.

Атака — самая сильная сторона «Наполи» прямо сейчас. Линия Хвича — Осимхен — Политано выглядит оптимальной. На подмене Распадори, Симеоне и Нгонге. Только вот загвоздка — Хвичу продолжают активно сватать в «ПСЖ» на замену Мбаппе, Осимхен вот-вот отправится в Лондон (осталось решить, в «Челси» или в «Арсенал»). Зато на деньги от продажи звезд можно серьезно переукомплектовать состав. Главное — попасть с кандидатами на замену.

Помимо приобретений в защиту стоит ожидать новых футболистов на флангах. Матиас Оливера и Джованни ди Лоренцо — добротные исполнители, но есть ощущение, что и тут усилиться бы не помешало. Хотя бы найти хороших сменщиков, чтобы одна травма не сломала весь баланс.

С одной стороны, есть опасение, что ничего нового от Конте мы не увидим. Кажется, что в каждой команде Антонио ставил один и тот же рисунок игры. Подходят ли ему эти футболисты? Не разложен ли его футбол по полочкам? Пока ответа нет.

С другой стороны, разговоры о тактике стоит отложить на потом. Сейчас Конте и Де Лаурентису предстоит провести огромную предсезонную работу. Во-первых, нужно разобраться с будущим и Осимхена, и Хвичи. Во-вторых, нужно найти подходящих исполнителей, особенно в защиту. Ну и в-третьих, те, кто остался, должны найти в себе силы доказать всем, что они все еще способны бороться за самые высокие места. В «Тоттенхэме» у Конте не получилось изменить мышление игроков. Получится ли в «Наполи»?