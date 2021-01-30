Известный итальянский комментатор в интервью «СЭ» оценил трансферы Александра Кокорина и Алексея Миранчука

43-летний Массимо Каллегари — известный в Италии футбольный комментатор. На телеканалах компании Mediaset его голос звучит в эфире во время международных матчей — как на уровне клубов (Лига чемпионов), так и на уровне сборных (Лига наций и отборочные турниры). На платной платформе DAZN Массимо комментирует матчи серии А.

Мы с ним немало общались во время ЧМ-2018. И Массимо всегда с большой симпатией отзывался как о нашей стране в целом, так и о сборной Станислава Черчесова. Грех было не обратиться к такому человеку за комментарием по поводу перспектив Александра Кокорина и Алексея Миранчука.

Реклама от Капелло и Манчини

— Помнится, вы в свое время прочили светлое будущее тому самому Александру Кокорину, которого сейчас купила «Фиорентина». Что думаете о его перспективах в серии А?

— Когда я говорил о большом потенциале и хороших перспективах, Александру было года 22-23, а предстоящей весной ему исполнится уже 30 лет. Это несколько разные вещи (смеется). Искренне желаю Кокорину проявить себя в «Фиорентине» с лучшей стороны, но, конечно, ему будет трудно. Дело не столько в возрасте, потому как сейчас в серии А хватает звезд старше 30. Проблема в том, что с той поры, как Кокорина считали перспективным, прошло слишком много лет, а настоящего прорыва, как я понимаю, так и не произошло. К тому же за пределами России Александр никогда не играл. А мы все помним, что футболисты из бывшего СССР, за редким исключением, традиционно сталкивались с проблемами адаптации в серии А. Некоторые из них здесь и вовсе откровенно провалились, хотя были большими игроками у себя на родине и высоко котировались в своей сборной. Так что сегодня вряд ли кто-то вообще в Италии стопроцентно гарантирует Кокорину успех. Хотя, конечно, Фабио Капелло и Роберто Манчини сделали Александру классную рекламу (смеется)! Вот пусть теперь и доказывает, что мэтры не ошиблись.

Все теперь зависит от Кокорина

— «Спартак» от этого трансфера однозначно выиграл. Сам Кокорин тоже не выглядит пострадавшим: Флоренция — великий город, у клуба, куда он перешел, богатая история, да и контрактом игрока не обидели. А вот сама «Фиорентина» пока больше всего похожа как раз на пострадавшую сторону, согласны?

— (Смеется.) Не будем торопиться с выводами! Покупка нынешнего Кокорина — это риск и вызов, тут я согласен. Но ведь его взяли за деньги, за которые в наше время практически невозможно купить форварда с именем. Если за Александра действительно заплатили не более 5 миллионов евро, то это вполне вменяемая по европейским меркам сумма. Вон накануне «Монца» приобрела форварда примерно за такие же деньги, а это ведь серия В! Да и зарплата Кокорина для игроков с именем (а он ведь все равно таким остается) отнюдь не заоблачная в серии А. Да, многие точно скажут, что она слишком высока, если Александр совсем не оправдает надежд клуба. Зато если он заиграет, никто про эту зарплату не вспомнит, а воспоминания о его былых похождениях вне поля покроются плесенью. По состоянию на сегодня агенты Кокорина (при подписании контракта) и Капелло с Манчини (в прессе) точно сделали для игрока все что могли, а то и больше. Теперь остальное зависит от самого Александра: как он себя проявит на поле и вне его, так к нему и будут относиться — что пресса, что болельщики.

Образ Миранчука пока не раскрыт

— Если Кокорину только предстоит дебют в серии А, то Алексей Миранчук здесь уже почти полгода. Что скажете о нем?

— Несколько удивляет, что за все это время Алексей не дал ни одного интервью. Я нигде не видел и не читал его прямую речь, а без этого многих вещей со стороны не понять. В таланте Миранчука никто не сомневается, и наша пресса приняла его поначалу позитивно, не говоря уж о болельщиках, ведь он забил во всех трех турнирах в первых же своих матчах. Однако со стороны Миранчук, к сожалению, пока еще нередко смотрится неким инородным телом в составе команды: не очень похоже, что его адаптация проходит гладко. Было бы интересно увидеть Алексея в телеинтервью и послушать его, чтобы понять, какой у него характер, какова манера общения, насколько он понимает итальянский язык и может ли как-то на нем изъясняться. Италия — такая страна, где от твоей коммуникабельности, от владения местным языком и от умения создать себе имидж бодрячка (а не зануды) зависит больше, чем в иной европейской стране с более умеренным темпераментом. Если хочешь быстрее влиться в местные бытовые реалии, стать своим в команде и найти общий язык с тренером, который привык работать исключительно внутри Италии, обязательно надо все это учитывать.

Интенсивные тренировки важнее голов

— Если брать игровые характеристики Алексея, то в чем его главная проблема применительно к серии А?

— Миранчук приехал в иную футбольную реальность. В серии А выше интенсивность игры, и здесь больше классных игроков, чем в чемпионате России. Кроме того, в «Аталанте» явно жестче конкурентная среда, чем она была у Алексея в «Локомотиве». Также думаю, что в «Аталанте» тренировочный процесс и в целом подход к работе существенно отличаются от российского. Да еще Алексей попал в такую яркую и быстроходную команду, которая при Джан Пьеро Гасперини превратилась в одного из лидеров серии А, да и в Европе смотрится солидно. Чтобы растолкать конкурентов, Миранчуку надо, уверен, работать на базе «Аталанты» раза в два интенсивнее, чем в «Локомотиве». Тем более что Гасперини известен своим трепетным подходом к тренировочному процессу: отдельные вспышки и даже голы не перевесят в глазах этого тренера высокой интенсивности и стабильности. Если Миранчук сможет перебороть все объективные трудности, с которыми он столкнулся при переезде в Бергамо, то и сборная России от этого только выиграет перед Евро-2020. Сомнений быть не может: при Гасперини те игроки, которые ему верят и которые выполняют его требования, неизменно растут в классе. Ну а с теми, кто этого не делает, жесткий Гасперини готов расставаться без сожаления. Желаю Миранчуку, чтобы он попал в первую, куда более многочисленную группу игроков!

ЧМ-2018 не забыть никогда

— Скажите два слова об организации ЧМ-2018, на котором вам довелось поработать. Какие воспоминания?

— Самые лучшие! Это была одна из самых ярких командировок в моей карьере. Она точно запомнится на всю жизнь. Прекрасная страна, великолепная организация турнира, интересные сюжеты на самом чемпионате — все сошлось воедино. Я искренне счастлив, что смог поработать на чемпионате мира в России и поближе познакомиться с вашей страной со всех точек зрения.

— На том турнире наша сборная преподнесла приятный сюрприз. Чего, на ваш взгляд, можно ожидать от нее на предстоящем Евро-2020?

— К ЧМ-2018 ваша команда подошла в очень хорошем физическом состоянии. Плюс тренерский штаб и игроки выглядели единым целым, команда была очень боевым коллективом. А еще дома, как известно, стены помогают: я же видел, как яростно болели в России за своих! Да еще первый матч на турнире получился тогда очень удачным, так что вся мозаика в итоге сложилась в вашу пользу. Повторить подобное будущим летом будет крайне сложно, особенно с учетом того, как ваши клубы выступают в последнее время в еврокубках и как ваша сборная играет в Лиге наций. Добавьте сюда еще и непонятную ситуацию с допуском зрителей на трибуны в Петербурге: понятно, что Россию никто к фаворитам Евро-2020 не относит. Но ведь и перед ЧМ-2018 был такой же скепсис, а вы чуть не добрались до полуфинала. Так что доживем до лета — увидим.