Защитник «Ромы» Н'Дика пришел в себя после потери сознания в матче с «Удинезе»

Защитник «Ромы» Эван Н'Дика пришел в себя после того, как потерял сознание в матче против «Удинезе» в 32-м туре итальянской серии А, сообщает пресс-служба римлян.

24-летний ивуариец потерял сознание в середине второго тайма. Его унесли с поля на носилках.

Игру приостановили при счете 1:1. После консультации с игроками и представителями тренерских штабов матч решили не продолжать в воскресенье. Он не будет доигран с той же минуты в другую дату, которая станет известна позднее.