Гол Шомуродова помог «Кальяри» сыграть вничью с «Интером»

«Интер» дома не сумел обыграть «Кальяри» в матче 32-го тура итальянской серии А — 2:2.

По голу за черно-синих забили Маркус Тюрам (12-я минута) и Хакан Чалханоглу (пен. 74-я). За гостей отличились Элдор Шомуродов (64-я) и Николас Виола (83-я).

«Интер» (83 очка) продолжает лидировать в серии А. «Кальяри» (31) идет 14-м в турнирной таблице.