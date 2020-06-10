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Зарплата Дибалы по новому контракту с «Ювентусом» может составить 12 миллионов евро в год

14:15
Пауло Дибала. Фото EA Sports.
Пауло Дибала. Фото EA Sports.
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«Ювентус» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Пауло Дибалой, сообщает Goal.com.

По данным источника, переговоры проходят успешно. Зарплата аргентинца может составить 12 миллионов евро в год. Нынешний контракт истекает 30 июня 2022 года. «Юве» хочет продлить соглашение на долгосрочной основе.

26-летний игрок в текущем сезон провел 34 матча за «Старую синьору» и забил 13 мячей при 12 голевых передачах.

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