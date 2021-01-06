«Ювентус» отправился на матч с «Миланом», несмотря на зараженных игроков
15:52
«Ювентус» сообщил на официальном сайте о том, что команда отправилась на матч 16-го тура серии A с «Миланом».
Вчера, 5 января, стало известно о двух случаях заражениях в туринском клубе, из-за чего вылет пришлось отложить. Руководство «Ювентуса» переживало, что в команде произошла вспышка инфекции.
Сегодня «Милан» сообщил, что Раде Крунич и Анте Ребич заразились коронавирусом.
Матч «Милан» — «Ювентус» состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 22.45 по московскому времени.
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