«Ювентус» отправился на матч с «Миланом», несмотря на зараженных игроков

«Ювентус» сообщил на официальном сайте о том, что команда отправилась на матч 16-го тура серии A с «Миланом».

Вчера, 5 января, стало известно о двух случаях заражениях в туринском клубе, из-за чего вылет пришлось отложить. Руководство «Ювентуса» переживало, что в команде произошла вспышка инфекции.

Сегодня «Милан» сообщил, что Раде Крунич и Анте Ребич заразились коронавирусом.

Матч «Милан» — «Ювентус» состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 22.45 по московскому времени.