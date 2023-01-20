«Ювентус» вышел в четвертьфинал Кубка Италии

«Ювентус» выиграл у «Монцы» в матче 1/8 финала Кубка Италии — 2:1. Встреча прошла на стадионе туринской команды.

В первом тайме команды обменялись голами: Мойзе Кен забил за хозяев, а Маттиа Валоти — за гостей. После перерыва автором единственного гола стал форвард туринцев Федерико Кьеза.

В четвертьфинале «Ювентус» встретится с «Лацио», который обыграл «Болонью» (1:0).