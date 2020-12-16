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«Ювентус» — «Аталанта»: Роналду не забил пенальти, Миранчук заменил Малиновского

22:10
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не забил пенальти в матче 12-го тура серии A против «Аталанты». 11-метровый был назначен на 61-й за падение Федерико Кьезы в штрафной.

Пьерлуиджи Голлини взял удар Роналду в левом нижнем углу.

Через 10 минут после незабитого Роналду пенальти в составе «Аталанты» появился Алексей Миранчук. Хавбек сборной России заменил украинца Руслана Малиновского.

Трансляция матча «Ювентус» — «Аталанта»

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