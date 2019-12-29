«Вот почему ты лучший в мире». Хабиб поблагодарил Роналду за встречу с мальчиком, родившимся без ног
10:23
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду встретился с Али Турганбековым — мальчиком из Казахстана, который родился без ног. Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высоко оценил поступок португальца.
— Вот почему ты лучший в мире, — написал Хабиб в Instagram, опубликовав видео встречи. — Спасибо тебе большое, Криштиану. Ты сделал моего брата счастливым.
Ранее Хабиб тоже встретился с Турганбековым и опубликовал совместную фотографию с ним.
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