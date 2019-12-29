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«Вот почему ты лучший в мире». Хабиб поблагодарил Роналду за встречу с мальчиком, родившимся без ног

10:23
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду встретился с Али Турганбековым — мальчиком из Казахстана, который родился без ног. Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высоко оценил поступок португальца.

— Вот почему ты лучший в мире, — написал Хабиб в Instagram, опубликовав видео встречи. — Спасибо тебе большое, Криштиану. Ты сделал моего брата счастливым.

Ранее Хабиб тоже встретился с Турганбековым и опубликовал совместную фотографию с ним.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B6obl3jqkHp/

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