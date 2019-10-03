Владелец «Сампдории» Ферреро: «Готов купить «Рому» прямо сейчас»

Владелец «Сампдории» Массимо Ферреро заявил о желании купить «Рому».

— Я построил новый спортивный центр, новые поля, где тренируется молодежь, — цитирует Ферреро Gazzetta dello Sport. — Беру перспективных игроков за 20-25 миллионов евро. Продаю «Сампдорию», поскольку не могу дать клубу больше.

Если бы у меня была возможность, я бы немедленно купил «Рому». Однажды мне предложили, кстати, но тогда я счел ту идею слишком безумной. В тот период мне не нравился футбол, я почти не посещал матчи, а сейчас все изменилось. Я готов купить «Рому» прямо сейчас.

Ферреро купил «Сампдорию» в 2014 году. В сезоне 2015/16 генуэзцы участвовали в квалификационном раунде Лиге Европы.