«Верона» обыграла «Лечче» в матче серии А

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«Верона» дома обыграла «Лечче» в матче 19-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами в составе победителей отметились Фабио Депаоли и Дарко Лазович.

«Верона» занимает 18-е место в турнирной таблице серии А (12 очков). «Лечче» находится на 14-й строчке (20 очков).