«Венеция» Ваноли потерпела очередное поражение в серии B

«Венеция» со счетом 0:1 проиграла команде «Зюдтироль» в матче 21-го тура чемпионата Италии в серии B.

Команда Паоло Ваноли проиграла три из последних четырех матчей и остается в зоне вылета: 18-е место и 20 очков.

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев вновь не принимал участие в матче.