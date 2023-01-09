В Кремоне объявили траур из-за смерти Виалли

В городе Кремона (Италия) в понедельник 9 января объявлен траур из-за смерти экс-игрока сборной Италии Джанлуки Виалли.

Бывший нападающий «Ювентуса» и «Челси» родился в Кремоне и начинал карьеру в «Кремонезе».

Виалли скончался 6 января в возрасте 58 лет. С 2017 года бывший футболист боролся с раком поджелудочной железы. В конце декабря 2022 года его состояние резко ухудшилось.