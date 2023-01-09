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Пиоли: «Не смотрим на отставание от «Наполи», нужно «Милану» улучшать игру»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничью с «Ромой» в матче 17-го тура чемпионата Италии. «Россонери» уверенно вели со счетом 2:0 до 87 минуты, а затем пропустили два мяча.

«Очень жаль заканчивать этот матч с одним очком, это факт. После такой игры говорю игрокам, что должны продолжать играть в том же духе, но матчи заканчиваются на 95-й минуте, и стоит сохранять концентрацию на протяжении всего матча. Если пропускатете два гола со стандартов, когда знаешь, что соперник очень силен в этом, это означает, что нужно больше внимания. Сейчас сложно говорить, так как мы играли хорошо и до 87-й минуты полностью заслуживали победу, а потом сами себе усложнили жизнь.

Очевидно, что сейчас горькие ощущения. Мы не смотрим на отставание от «Наполи», а только на нашу игру и понимаем, что нужно играть лучше, чтобы не выпадать из чемпионской гонки. Мы должны были сыграть лучше, и теперь должны прибавить в следующих играх", — цитирует Football Italia Пиоли.

«Милан» набрал 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Рома» идет на шестой строчке — 31 очко.

Футбол
ФК Милан
Стефано Пиоли
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 Наполи 17 14 2 1 39-13 44
2
 Ювентус 17 11 4 2 26-7 37
3
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Болонья 16 5 4 7 20-26 19
12
 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
13
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
14
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
15
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
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 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
20
 Верона 16 1 3 12 13-30 6
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 1 : 1
8.01 17:00
Лацио – Эмполи
 2 : 2
8.01 17:00
Специя – Лечче
 0 : 0
8.01 20:00
Сампдория – Наполи
 0 : 2
8.01 22:45
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