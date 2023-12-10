Флоренци заявил, что ничья была бы справедливым результатом в матче «Милана» с «Аталантой»

Полузащитник «Милана» Алессандро Флоренци прокомментировал итоги 15-го тура серии А с «Аталантой» (2:3).

«Мы дважды отыгрывались, но затем пропустили третий гол, когда играли в меньшинстве. Такие матчи, если и не выигрываешь, то не должен проигрывать. Ничья была бы самым справедливым результатом игры», — цитирует Флоренци pianetamilan.it.

После 15 туров серии А «Милан» расположился на третьем месте турнирной таблицы, набрав 29 очко. «Аталанта» (23) идет седьмой.