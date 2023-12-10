Флоренци заявил, что ничья была бы справедливым результатом в матче «Милана» с «Аталантой»
Полузащитник «Милана» Алессандро Флоренци прокомментировал итоги 15-го тура серии А с «Аталантой» (2:3).
«Мы дважды отыгрывались, но затем пропустили третий гол, когда играли в меньшинстве. Такие матчи, если и не выигрываешь, то не должен проигрывать. Ничья была бы самым справедливым результатом игры», — цитирует Флоренци pianetamilan.it.
После 15 туров серии А «Милан» расположился на третьем месте турнирной таблицы, набрав 29 очко. «Аталанта» (23) идет седьмой.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|15
|12
|2
|1
|37-7
|38
|
2
|Ювентус
|15
|11
|3
|1
|23-9
|36
|
3
|Милан
|15
|9
|2
|4
|26-18
|29
|
4
|Рома
|14
|7
|3
|4
|27-16
|24
|
5
|Наполи
|15
|7
|3
|5
|26-18
|24
|
6
|Фиорентина
|14
|7
|2
|5
|23-17
|23
|
7
|Аталанта
|15
|7
|2
|6
|24-18
|23
|
8
|Болонья
|14
|5
|7
|2
|16-11
|22
|
9
|Лацио
|15
|6
|3
|6
|16-16
|21
|
10
|Торино
|14
|5
|4
|5
|13-16
|19
|
11
|Монца
|14
|4
|6
|4
|15-14
|18
|
12
|Фрозиноне
|14
|5
|3
|6
|20-24
|18
|
13
|Лечче
|14
|3
|7
|4
|16-19
|16
|
14
|Дженоа
|14
|4
|3
|7
|15-19
|15
|
15
|Сассуоло
|14
|4
|3
|7
|21-26
|15
|
16
|Удинезе
|15
|1
|9
|5
|12-25
|12
|
17
|Верона
|15
|2
|5
|8
|13-22
|11
|
18
|Эмполи
|14
|3
|2
|9
|9-26
|11
|
19
|Кальяри
|14
|2
|4
|8
|13-26
|10
|
20
|Салернитана
|14
|1
|5
|8
|10-28
|8
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|8.12
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 0
|9.12
|17:00
|
Верона – Лацио
|1 : 1
|9.12
|20:00
|
Аталанта – Милан
|3 : 2
|9.12
|22:45
|
Интер – Удинезе
|4 : 0
|10.12
|14:30
|
Фрозиноне – Торино
|- : -
|10.12
|17:00
|
Монца – Дженоа
|- : -
|10.12
|20:00
|
Салернитана – Болонья
|- : -
|10.12
|22:45
|
Рома – Фиорентина
|- : -
|11.12
|20:30
|
Эмполи – Лечче
|- : -
|11.12
|22:45
|
Кальяри – Сассуоло
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|7
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|5
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|13
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|14
|1
|2
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