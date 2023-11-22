В Италии рассказали, в чем главная заслуга тренера сборной Спаллетти

Журналистка La Gazzetta dello Sport Алессандра Боччи рассказала «СЭ», что думает о главном тренере сборной Италии Лучано Спаллетти. Она назвала отличительные черты специалиста.

— На Евро Италию вывел Лучано Спаллетти, которого вы давно знаете. Возникали у вас сомнения, что это у него могло не получиться?

— Лучано — очень сильный тренер. За короткий срок вдохнул новую жизнь в нашу сборную за счет целого ряда своих положительных качеств. Считаю, что и весь тренерский штаб Спаллетти, и игроки заслужили путевку на чемпионат Европы. После двух подряд провалов с невыходом на мировое первенство мы не имели права не попасть на континентальное — это стало бы диким фиаско.

— В чем главная заслуга Лучано?

— Спаллетти сплотил футболистов и быстро донес до них свою философию.

— А в чем, на ваш взгляд, заключалась самая большая трудность для самого Лучано?

— Ранее он никогда не работал с национальными командами. Это трудоголик и человек, привыкший к каждодневному труду в клубе с утра до ночи. Перестроиться на другой ритм Спаллетти было не очень просто, но он справился. Даже не ожидала, что Лучано сделает это так быстро.

— Вам доводилось наблюдать и за деятельностью Спаллетти в «Зените». Что, на ваш взгляд, он там приобрел?

— В первую очередь два чемпионских титула — ведь до появления в вашей лиге их у тренера не было. И сам Спаллетти прекрасно об этом помнит. Помимо трофеев очень полезный опыт работы и жизни за границей с общением с футболистами разных национальностей. Никогда не слышала и не читала ничего плохого от Лучано о «Зените» или Петербурге.

По итогам отборочного турнира Италия с 14 очками заняла второе место в группе C и квалифицировалась на чемпионат Европы. Украина с 14 очками расположилась на третьей строчке и примет участие в плей-офф за выход на Евро-2024, где сыграет с Израилем. Первое место в группе заняла Англия (20 очков).