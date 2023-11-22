В Италии рассказали, в чем главная заслуга тренера сборной Спаллетти
Журналистка La Gazzetta dello Sport Алессандра Боччи рассказала «СЭ», что думает о главном тренере сборной Италии Лучано Спаллетти. Она назвала отличительные черты специалиста.
— На Евро Италию вывел Лучано Спаллетти, которого вы давно знаете. Возникали у вас сомнения, что это у него могло не получиться?
— Лучано — очень сильный тренер. За короткий срок вдохнул новую жизнь в нашу сборную за счет целого ряда своих положительных качеств. Считаю, что и весь тренерский штаб Спаллетти, и игроки заслужили путевку на чемпионат Европы. После двух подряд провалов с невыходом на мировое первенство мы не имели права не попасть на континентальное — это стало бы диким фиаско.
— В чем главная заслуга Лучано?
— Спаллетти сплотил футболистов и быстро донес до них свою философию.
— А в чем, на ваш взгляд, заключалась самая большая трудность для самого Лучано?
— Ранее он никогда не работал с национальными командами. Это трудоголик и человек, привыкший к каждодневному труду в клубе с утра до ночи. Перестроиться на другой ритм Спаллетти было не очень просто, но он справился. Даже не ожидала, что Лучано сделает это так быстро.
— Вам доводилось наблюдать и за деятельностью Спаллетти в «Зените». Что, на ваш взгляд, он там приобрел?
— В первую очередь два чемпионских титула — ведь до появления в вашей лиге их у тренера не было. И сам Спаллетти прекрасно об этом помнит. Помимо трофеев очень полезный опыт работы и жизни за границей с общением с футболистами разных национальностей. Никогда не слышала и не читала ничего плохого от Лучано о «Зените» или Петербурге.
По итогам отборочного турнира Италия с 14 очками заняла второе место в группе C и квалифицировалась на чемпионат Европы. Украина с 14 очками расположилась на третьей строчке и примет участие в плей-офф за выход на Евро-2024, где сыграет с Израилем. Первое место в группе заняла Англия (20 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|12
|10
|1
|1
|29-6
|31
|
2
|Ювентус
|12
|9
|2
|1
|19-7
|29
|
3
|Милан
|12
|7
|2
|3
|20-14
|23
|
4
|Наполи
|12
|6
|3
|3
|24-13
|21
|
5
|Фиорентина
|12
|6
|2
|4
|20-16
|20
|
6
|Аталанта
|12
|6
|2
|4
|20-11
|20
|
7
|Рома
|12
|5
|3
|4
|22-14
|18
|
8
|Болонья
|12
|4
|6
|2
|13-10
|18
|
9
|Монца
|12
|4
|5
|3
|13-11
|17
|
10
|Лацио
|12
|5
|2
|5
|13-13
|17
|
11
|Торино
|12
|4
|4
|4
|10-14
|16
|
12
|Фрозиноне
|12
|4
|3
|5
|17-20
|15
|
13
|Лечче
|12
|3
|5
|4
|13-16
|14
|
14
|Дженоа
|12
|4
|2
|6
|13-16
|14
|
15
|Сассуоло
|12
|3
|3
|6
|16-21
|12
|
16
|Удинезе
|12
|1
|8
|3
|8-15
|11
|
17
|Эмполи
|12
|3
|1
|8
|5-21
|10
|
18
|Кальяри
|12
|2
|3
|7
|12-24
|9
|
19
|Верона
|12
|2
|2
|8
|7-16
|8
|
20
|Салернитана
|12
|0
|5
|7
|8-24
|5
|25.11
|17:00
|
Салернитана – Лацио
|- : -
|25.11
|20:00
|
Аталанта – Наполи
|- : -
|25.11
|22:45
|
Милан – Фиорентина
|- : -
|26.11
|14:30
|
Кальяри – Монца
|- : -
|26.11
|17:00
|
Эмполи – Сассуоло
|- : -
|26.11
|17:00
|
Фрозиноне – Дженоа
|- : -
|26.11
|20:00
|
Рома – Удинезе
|- : -
|26.11
|22:45
|
Ювентус – Интер
|- : -
|27.11
|20:30
|
Верона – Лечче
|- : -
|27.11
|22:45
|
Болонья – Торино
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|10
|1
|3
|
|
Исак Хиен
Верона
|6
|1
|1
|
|
Майк Меньян
Милан
|9
|1
|1