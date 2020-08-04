«Тщетная гонка за совершенством сделала нас теми, кто мы есть». Буффон обратился к Касильясу

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в своем Twitter обратился к Икеру Касильясу. Испанский вратарь ранее объявил о завершении карьеры.

They say competition makes us better than others but not perfect faced with ourselves.

Maybe this futile pursuit of perfection is what made us who we are. #Grac1as Iker, without you, everything would have been less meaningful. pic.twitter.com/wQ3MznmeGP — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 4, 2020

«Говорят, что соперничество делает нас лучшими, чем другие, но не совершенными по отношению к самому себе, — написал Буффон в Twitter. — Может быть, именно тщетная гонка за совершенством сделала нас теми, кто мы есть. Спасибо, Икер, без тебя все было бы менее значимым».

В минувшем сезоне 39-летний вратарь не провел ни одного матча за «Порту». В мае 2019 года Касильяс перенес инфаркт на базе клуба, после чего не принимал участия в матчах.

Испанец выступал за «Реал» с 1998 по 2015 год. В составе мадридского клуба голкипер стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка страны и трехкратным обладателем Лиги чемпионов. Также Касильяс пять раз становился лучшим вратарем года по версии IFFHS.

В составе сборной Испании Касильяс стал чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.