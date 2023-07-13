«Тоттенхэм» рассматривает Влаховича в качестве замены для Кейна

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает FootMercato.

По информации источника, лондонцы могут побороться за 23-летнего серба в случае ухода Харри Кейна в «Баварию».

Влахович выступает за «Ювентус» с января прошлого года. В минувшем сезоне он провел за туринцев 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.