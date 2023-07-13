«Тоттенхэм» рассматривает Влаховича в качестве замены для Кейна
Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает FootMercato.
По информации источника, лондонцы могут побороться за 23-летнего серба в случае ухода Харри Кейна в «Баварию».
Влахович выступает за «Ювентус» с января прошлого года. В минувшем сезоне он провел за туринцев 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.
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13
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
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|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
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