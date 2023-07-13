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Сегодня, 19:25

Экс-защитник ЦСКА Бекао близок к переходу в «Фенербахче»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Удинезе» Родриго Бекао может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, на 27-летнего бразильца претендует «Фенербахче». Сейчас ведутся переговоры. «Удинезе» предложили за игрока 8 миллионов евро плюс бонусы.

Для Бекао «Фенербахче» подготовил контракт до 2027 года с зарплатой 1,8 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне Бекао провел 28 матчей в серии А, забил 2 гола и сделал результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стомиость игрока в 10 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Бекао на правах аренды выступал за ЦСКА. Армейцы планировали выкупить защитника, но он решил перейти в «Удинезе».

Источник: Николо Скира
ФК Удинезе
ФК Фенербахче
Родриго Бекао
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