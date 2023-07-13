Экс-защитник ЦСКА Бекао близок к переходу в «Фенербахче»
Защитник «Удинезе» Родриго Бекао может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, на 27-летнего бразильца претендует «Фенербахче». Сейчас ведутся переговоры. «Удинезе» предложили за игрока 8 миллионов евро плюс бонусы.
Для Бекао «Фенербахче» подготовил контракт до 2027 года с зарплатой 1,8 миллиона евро в год.
В прошедшем сезоне Бекао провел 28 матчей в серии А, забил 2 гола и сделал результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стомиость игрока в 10 миллионов евро.
В сезоне-2018/19 Бекао на правах аренды выступал за ЦСКА. Армейцы планировали выкупить защитника, но он решил перейти в «Удинезе».
Источник: Николо Скира
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
|
Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -
Новости