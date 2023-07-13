«Фиорентина» готова продать Амрабата за 35 миллионов евро, им интересуются «МЮ», «Барселона» и «Атлетико»
Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат хочет покинуть команду, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 26-летний марокканец сообщил руководству «фиалок», что хочет покинуть команду. «Фиорентина» готова отпустить полузащитника за 35 миллионов евро.
Сам Амрабат рассчитывает перейти в один из клубов, выступающих в Лиге чемпионов. В нем заинтересованы «Атлетико», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».
Амрабат выступает за «Фиорентину» с 2020 года. В сезоне-2022/23 он провел за флорентийцев 49 матчей во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.
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Дженоа – Фиорентина
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