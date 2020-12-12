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«Удинезе» на выезде одолел «Торино»

22:01
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В матче 11-го тура чемпионата Италии «Торино» принимал «Удинезе». Гости одолели соперника со счету 3:2.

Чемпионат Италии. Серия А

11-й тур

«Торино» — «Удинезе» — 2:3 (0:1)

Голы: Пуссетто, 24 (0:1). де Пауль, 54 (0:2). Белотти, 66 (1:2). Бонаццоли, 67 (2:2). Несторовски, 69 (2:3).

«Торино»: Сиригу, Нкулу (Иццо, 46), Родригес, Войвода (Гояк, 63), Лянко, Синго, Ринкон, Мейте (Лукич, 46), Линетти, Дзадза (Бонаццоли, 46), Белотти.

«Удинезе»: Муссо, Зегелар, Найтинк (Бекао, 43), Самир, Стрюгер Ларсен, Бонифаци, Перейра (Макенго, 82), де Пауль, Уоллас (Мандрагора, 62), Деулофеу (Несторовски, 62), Пуссетто (Лазанья, 82).

Предупреждения: Перейра, 37. Лянко, 37. Войвода, 51. Муссо, 76. Бекао, 81. Лукич, 88.

Судья: Масса (Италия).

12 декабря. Турин. Стадион Олимпийский.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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