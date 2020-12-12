«Удинезе» на выезде одолел «Торино»
В матче 11-го тура чемпионата Италии «Торино» принимал «Удинезе». Гости одолели соперника со счету 3:2.
Чемпионат Италии. Серия А
11-й тур
«Торино» — «Удинезе» — 2:3 (0:1)
Голы: Пуссетто, 24 (0:1). де Пауль, 54 (0:2). Белотти, 66 (1:2). Бонаццоли, 67 (2:2). Несторовски, 69 (2:3).
«Торино»: Сиригу, Нкулу (Иццо, 46), Родригес, Войвода (Гояк, 63), Лянко, Синго, Ринкон, Мейте (Лукич, 46), Линетти, Дзадза (Бонаццоли, 46), Белотти.
«Удинезе»: Муссо, Зегелар, Найтинк (Бекао, 43), Самир, Стрюгер Ларсен, Бонифаци, Перейра (Макенго, 82), де Пауль, Уоллас (Мандрагора, 62), Деулофеу (Несторовски, 62), Пуссетто (Лазанья, 82).
Предупреждения: Перейра, 37. Лянко, 37. Войвода, 51. Муссо, 76. Бекао, 81. Лукич, 88.
Судья: Масса (Италия).
12 декабря. Турин. Стадион Олимпийский.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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