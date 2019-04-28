"Милан" проиграл "Торино" в матче 34-го тура чемпионата Италии – 0:2.

В составе победителей отличились Андреа Белотти и Алехандро Беренгер.

"Торино" сравнялся с "Миланом" по количеству очков —по 56. Клубы занимают шестое и пятое место соответственно.

Чемпионат Италии

Серия А

34-й тур

"Торино" – "Милан" – 2:0 (0:0)

Голы: Белотти, 58 – с пенальти (1:0). Беренгер, 69 (2:0).

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Моретти, Ансальди, Нкулу, Иццо, Ринкон (Эйна, 87), Мейте, Лукич, Белотти, Беренгер (Париджини, 73. Бремер, 90+5).

"Милан": Дж.Доннарумма, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Конти (Самуэль Кастильехо, 71), Бакайоко, Кессье, Лукас Пакета (Пентек, 63), Сусо (Борини, 62), Хакан Чалханоглу, Кутроне.

Предупреждения: Сусо, 8. Конти, 13. Лукас Пакета, 16. Моретти, 65. Романьоли, 77. Дж.Доннарумма, 81. Кессье, 83. Париджини, 83.

Удаление: Романьоли, 81.

Судья: Гвида (Италия).

28 апреля. Турин. Стадион "Olimpico Grande Torino".

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28 апреля. Турин. Стадион "Olimpico Grande Torino".