СМИ: Буффон завтра пройдет медосмотр в "Ювентусе"

Вратарь Джанлуиджи Буффон близок к возвращению в "Ювентус". Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, завтра 41-летний голкипер пройдет медосмотр в туринском клубе. 30 июня истек его срок соглашения с "ПСЖ", и на данный момент Буффон находится в статусе свободного агента.

Буффон защищал цвета "Ювентуса" на протяжении 17 сезонов, с 2001 по 2018 год. Всего на его счету 656 игр и 518 пропущенных мячей во всех турнирах. В "ПСЖ" он отыграл один год, проведя во всех турнирах 25 матчей и пропустив 25 голов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Буффон готов к роли сменщика основного вратаря Войцеха Щенсны.