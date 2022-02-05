Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Интером» (2:1) в матче 24-го тура чемпионата Италии.

«Милан» победил лучшую команду чемпионата Италии, — приводит слова Пиоли Football Italia со ссылкой на DAZN. — В первом тайме «Интер» играл лучше, но мы никого не боимся. «Милан» навязал свою игру, а ведь мы сейчас даже не в лучшей форме».

По словам тренера, с подписанием Оливье Жиру и Златана Ибрагимовича вырос уровень зрелости команды.

«Молодые футболисты выносят для себя что-то новое каждый день. Я обещал себе, что если мы сегодня победим, то я откажусь от своих любимых тосканских сигар на месяц. Ну, возможно, мне это пойдет на пользу», — сказал он.

После 24 туров серии А «Милан» набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на один балл.