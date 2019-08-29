Шевченко ностальгирует: ровно 20 лет назад он провел первый матч и забил первый гол в серии A

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил о годовщине знакового события в своей карьере футболиста. Ровно 20 лет назад, 29 августа 1999 года, он провел свой первый матч в чемпионате Италии в составе «Милана». Украинец вышел в стартовом составе на игру 1-го тура серии A против «Лечче» и на 72-й минуте забил дебютный мяч за «россонери». Неделей ранее, 21 августа, он дебютировал в составе «Милана» в игре за Суперкубок Италии против «Пармы» (1:2).

В своем первом сезоне Шевченко стал лучшим бомбардиром серии A (24 гола). За «Милан» он выступал с 1999 по 2006-й год и в сезоне-2008/09. Всего на его счету 322 матча и 175 голов в составе итальянцев. С «Миланом» он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в 2004 году получил «Золотой мяч».

«Приятно вспомнить дебют и первый гол в серии A. Спасибо всем фанатам за невероятную поддержку. Удачи в следующем матче, вы навсегда в моем сердце», — написал Шевченко в Twitter.