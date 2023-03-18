«Монца» и «Кремонезе» сыграли вничью с матче серии А

«Монца» дома сыграла вничью с «Кремонезе» в матче 27-го тура чемпионата Италии — 1:1.

В составе гостей забил Даниэль Чофани на 61-й минуте. За хозяев поля отметился Карлос Аугусту на 69-й.

«Монца» занимает 13-е место в серии А, набрав 34 очка. «Кремонезе» находится на 19-й строчке (13 очков).