Роналду пригласил одноклубников на ужин, чтобы извиниться

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пригласил своих одноклубников на ужин, чтобы извиниться за свое поведение, сообщает Il Bianconero со ссылкой на La Repubblica.

Футболисты «Ювентуса» были недовольны его поведением в матче 12-го чемпионата Италии против «Милана» (1:0). После замены на 55-й минуте португалец ушел в раздевалку, не пожав руку тренеру. Позднее стало известно, что он покинул стадион до окончания игры.

По информации источника, Роналду намерен собрать всю команду вместе перед матчем чемпионата Италии с «Аталантой», который пройдет 23 ноября в Бергамо, и в спокойной обстановке объяснить свое поведение.

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