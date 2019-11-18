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Роналду пригласил одноклубников на ужин, чтобы извиниться

14:24
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пригласил своих одноклубников на ужин, чтобы извиниться за свое поведение, сообщает Il Bianconero со ссылкой на La Repubblica.

Футболисты «Ювентуса» были недовольны его поведением в матче 12-го чемпионата Италии против «Милана» (1:0). После замены на 55-й минуте португалец ушел в раздевалку, не пожав руку тренеру. Позднее стало известно, что он покинул стадион до окончания игры.

По информации источника, Роналду намерен собрать всю команду вместе перед матчем чемпионата Италии с «Аталантой», который пройдет 23 ноября в Бергамо, и в спокойной обстановке объяснить свое поведение.

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