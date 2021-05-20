Роналду опубликовал фото, на котором он сидит в обнимку с Кубком Италии
08:45
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в своем Instagram опубликовал фотографию после победы команды в Кубке Италии с «Аталантой» (2:1).
На снимке 36-летний португалец сидит в обнимку с Кубком Италии.
Для Роналду это первый подобный трофей в активе. Всего футболист выиграл 34 титула. Контракт португальца с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что игрок летом покинет туринский клуб и, возможно, вернется в «Спортинг».
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