Роналду опубликовал фото, на котором он сидит в обнимку с Кубком Италии

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в своем Instagram опубликовал фотографию после победы команды в Кубке Италии с «Аталантой» (2:1).

На снимке 36-летний португалец сидит в обнимку с Кубком Италии.

Для Роналду это первый подобный трофей в активе. Всего футболист выиграл 34 титула. Контракт португальца с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что игрок летом покинет туринский клуб и, возможно, вернется в «Спортинг».