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Роналду опубликовал фото, на котором он сидит в обнимку с Кубком Италии

08:45
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в своем Instagram опубликовал фотографию после победы команды в Кубке Италии с «Аталантой» (2:1).

На снимке 36-летний португалец сидит в обнимку с Кубком Италии.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Для Роналду это первый подобный трофей в активе. Всего футболист выиграл 34 титула. Контракт португальца с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что игрок летом покинет туринский клуб и, возможно, вернется в «Спортинг».

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