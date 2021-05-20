Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Гасперини высказался о поражении «Аталанты» в Кубке Италии

08:25
Теги:

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о поражении своей команды в финале Кубка Италии с «Ювентусом» (1:2).

«Это была равная и жесткая игра. Обе команды действовали в высоком темпе. Нам не повезло в ключевых моментах. Мы старались изо всех сил. Во втором тайме было сложнее. А Кьеза забил отличный гол», — сказал Гасперини в эфире Rai Sport.

«Ювентус» выиграл Кубок Италии в 14-й раз в своей истории.

Дополнительная информация:

https://www.raisport.rai.it/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Кубок Стэнли, первый раунд: результаты матчей 20 мая
Онколог назвал симптомы для раннего обращения к врачу
В деле о жестоком убийстве стюардессы в отеле появилось новое видео
Видео: МАЗ снес ряд машин в Первоуральске

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд