Гасперини высказался о поражении «Аталанты» в Кубке Италии

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о поражении своей команды в финале Кубка Италии с «Ювентусом» (1:2).

«Это была равная и жесткая игра. Обе команды действовали в высоком темпе. Нам не повезло в ключевых моментах. Мы старались изо всех сил. Во втором тайме было сложнее. А Кьеза забил отличный гол», — сказал Гасперини в эфире Rai Sport.

«Ювентус» выиграл Кубок Италии в 14-й раз в своей истории.