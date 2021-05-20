Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о возможном уходе главного тренера Андреа Пирло.

«Мы все отдали свои сердце и душу за Андреа Пирло, но все зависит от руководства. Мы отдавали все силы за Сарри и Аллегри.



Мы хорошо ладим с Пирло и хотим продолжать с ним работать», — цитирует Кьеллини Football Italia.

Накануне «Ювентус» обыграл «Аталанту» (2:1) и стал обладателем Кубка Италии. Пирло возглавил «Ювентус» летом 2020 года после ухода Маурицио Сарри.