Кьеллини — о возможном уходе Пирло: «Мы отдали сердце и душу за тренера»
09:10
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о возможном уходе главного тренера Андреа Пирло.
«Мы все отдали свои сердце и душу за Андреа Пирло, но все зависит от руководства. Мы отдавали все силы за Сарри и Аллегри.
Мы хорошо ладим с Пирло и хотим продолжать с ним работать», — цитирует Кьеллини Football Italia.
Накануне «Ювентус» обыграл «Аталанту» (2:1) и стал обладателем Кубка Италии. Пирло возглавил «Ювентус» летом 2020 года после ухода Маурицио Сарри.
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