Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Кьеллини — о возможном уходе Пирло: «Мы отдали сердце и душу за тренера»

09:10
Теги:

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о возможном уходе главного тренера Андреа Пирло.

«Мы все отдали свои сердце и душу за Андреа Пирло, но все зависит от руководства. Мы отдавали все силы за Сарри и Аллегри.

Мы хорошо ладим с Пирло и хотим продолжать с ним работать», — цитирует Кьеллини Football Italia.

Накануне «Ювентус» обыграл «Аталанту» (2:1) и стал обладателем Кубка Италии. Пирло возглавил «Ювентус» летом 2020 года после ухода Маурицио Сарри.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Овечкин пришел в ярость после поражения. Он наконец-то забил в этом плей-офф, но «Вашингтон» проиграл из-за ошибки вратаря
Чужого не надо: Россия распродает остатки госдолга США
За погибшей у Верховного суда женщиной раньше охотились киллеры
Видео: МАЗ снес ряд машин в Первоуральске

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд