«Рома» обыграла «Торино»

«Рома» переиграла «Торино» в матче 12-го тура чемпионата Италии (3:1). В начале первого тайма гости остались в меньшинстве. К перерыву голы забили Генрих Мхитарян и Жордан Верету. Во второй половине Лоренцо Пеллегрини забил третий мяч «Ромы». Гол престижа в концвоке забил Андреа Белотти.

Римская команда одержала вторую победу кряду, туринский коллектив потерпел третье поражение подряд.

«Рома» поднялась на 4-е место в турнирной таблице, обойдя «Наполи» и «Сассуоло». Туринская команда идет на 19-й позиции.

Чемпионат Италии

Серия А

12-й тур

«Рома» — «Торино» — 3:1 (2:0)

Голы: Мхитарян, 27 (1:0). Верету, 43 — с пенальти (2:0). Пеллегрини, 68 (3:0). Белотти, 73 (3:1).

«Рома»: Пау Лопес, Смоллинг, Спинаццола (Калафьори, 71), Бруну Перес (Карсдорп, 46), Манчини (Кумбулла, 46), Роджер Ибаньес, Мхитарян, Верету, Пеллегрини, Вильяр (Педро, 59), Джеко (Майораль, 60).

«Торино»: Милинкович-Савич, Войвода, Лянко, Буонджорно (Бонаццоли, 77), Бремер, Синго, Мейте (Ринкон, 46), Линетти, Лукич (Сегре, 46), Гояк (Ансальди, 23. Эдера, 45), Белотти.

Предупреждения: Синго, 7. Бруну Перес, 20. Манчини, 23. Вильяр, 56. Лянко, 78. Калафьори, 90+2.

Удаление: Синго, 14.

Судья: Абиссо.

17 декабря. Рим. Стадион Олимпийский.