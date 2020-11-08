«Рома» обыграла «Дженоа» благодаря хет-трику Мхитаряна, «Кротоне» и «Торино» голов не забивали
В 7-м туре серии А «Рома» на выезде обыграла «Дженоа», а «Торино» и «Кротоне» голов не забивали (0:0).
Чемпионат Италии. Серия А
7-й тур
«Торино» — «Кротоне» — 0:0
«Торино»: Сиригу, Родригес (Мурру, 66), Войвода (Синго, 65), Лянко, Бремер, Ринкон, Мейте (Гояк, 80), Линетти (Ансальди, 89), Лукич, Верди (Бонаццоли, 80), Белотти.
«Кротоне»: Кордац, Марроне, Магальян, Луперто, Педру Перейра (Рисполи, 85), Реца, Чигарини (Петриччоне, 67), Бенали, Вулич (Силигарди, 85. Куомо, 89), Сими, Мессиас.
Предупреждения: Вулич, 5. Верди, 41. Луперто, 56. Родригес, 59. Белотти, 78. Педру Перейра, 81.
Удаление: Луперто, 87.
Судья: Фурно.
8 ноября. Турин. Стадион Олимпийский.
«Дженоа» — «Рома» — 1:3 (0:1)
Голы: Мхитарян, 45+2 (0:1). Пьяца, 50 (1:1). Мхитарян, 66 (1:2). Мхитарян, 85 (1:3).
«Дженоа»: Перин, Кришито, Мазиелло (Гильоне, 69), Бани, Бираски, Радованович (Лу.Пеллегрини, 70), Зайц (Бадель, 81), Лерагер (Дестро, 81), Ровелла, Пьяца (Пандев, 61), Скамакка.
«Рома»: Пау Лопес, Смоллинг, Спинаццола (Бруну Перес, 14), Карсдорп, Манчини, Роджер Ибаньес, Мхитарян, Верету, Ло.Пеллегрини (Вильяр, 87), Педро, Майораль (Кристанте, 61).
Предупреждение: Зайц, 5.
Судья: Иррати.
8 ноября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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