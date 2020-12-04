«Наполи» продлит контракт с Гаттузо

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо подпишет новый контракт с клубом. По информации Sky Sport Italia, клуб согласовал детали соглашения с итальянским специалистом.

Нынешний контракт 42-летнего Гаттузо рассчитано до 2021 года.

Напомним, итальянский специалист был назначен на пост главного тренера «Наполи» 11 декабря 2019 года, сменив Карло Анчелотти. Под его руководством неаполитанцы провели 44 матча, в которых одержали 26 побед и 4 раза сыграли вничью.