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Сегодня, 00:44

Гол Жиру принес «Милану» победу над «Наполи»

Сергей Разин
корреспондент
6 марта. Наполи — Милан — 0:1.
Фото Twitter

«Милан» в матче 28-го тура чемпионата Италии обыграл «Наполи» со счетом 1:0.

Единственный гол на 49-й минуте забил Оливье Жиру.

После этого матча «Милан» с 60 очками поднялся на первое место в турнирной таблице, «Наполи» с 57 очками — на третьей строчке.

Италия. Серия А. 28-й тур
06 мар, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
0:1
Милан
Голы
Жиру, 49 (0:1)
Наполи
Оспина Мариу Руй Ррахмани Ди Лоренцо Кулибали Руис (Мертенс, 76) Зелиньски (Замбо Ангисса, 82) Лоботка (Лосано, 82) Осимхен Политано (Эльмас, 67) Инсинье (Унас, 67)
Милан
Меньян Калабрия (Флоренци, 80) Эрнандес Калюлю Томори Беннасер Тонали (Крунич, 68) Мессиас (Салемакерс, 80) Кессье Жиру (Ребич, 68) Леан (Ибрагимович, 90)
Предупреждения
Кулибали 24’, Ррахмани 37’, Осимхен 77’, Унас 90+2’  -  Жиру 39’, Эрнандес 77’, Меньян 83’, Флоренци 90+3’
Судьи
Орсато (Италия)

ФК Милан
ФК Наполи
серия А
0
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Жиру получил серьезное рассечение ноги в матче «Наполи» — «Милан»

Серия А: «Рома» победила «Аталанту», «Милан» обыграл «Наполи» и другие матчи 28-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 28 18 6 4 54-29 60
2
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
3
 Наполи 28 17 6 5 49-20 57
4
 Ювентус 28 15 8 5 42-25 53
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 27 13 4 10 46-37 43
9
 Верона 28 11 8 9 53-44 41
10
 Сассуоло 28 10 9 9 49-46 39
11
 Торино 27 9 7 11 33-28 34
12
 Болонья 27 9 6 12 32-42 33
13
 Удинезе 27 7 11 9 37-43 32
14
 Эмполи 28 8 8 12 40-53 32
15
 Сампдория 28 7 5 16 36-48 26
16
 Специя 28 7 5 16 28-50 26
17
 Кальяри 28 5 10 13 28-51 25
18
 Венеция 27 5 7 15 25-51 22
19
 Дженоа 28 1 15 12 22-47 18
20
 Салернитана 27 3 6 18 20-64 14
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38 тур
4.03 22:45
Интер – Салернитана
 5 : 0
5.03 17:00
Удинезе – Сампдория
 2 : 1
5.03 20:00
Рома – Аталанта
 1 : 0
5.03 22:45
Кальяри – Лацио
 0 : 3
6.03 14:30
Дженоа – Эмполи
 0 : 0
6.03 17:00
Болонья – Торино
 0 : 0
6.03 17:00
Венеция – Сассуоло
 1 : 4
6.03 17:00
Фиорентина – Верона
 1 : 1
6.03 20:00
Ювентус – Специя
 1 : 0
6.03 22:45
Наполи – Милан
 0 : 1
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Чиро Иммобиле

Лацио

 20
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 22 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 22 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 23 1 5
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