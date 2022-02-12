Алексей Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на матч с «Ювентусом»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не попал в заявку команды на матч 25-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом». 26-летний футболист пропускает очередной матч команды из-за травмы.

Ранее было объявлено, что игрок получил травму в конце января.

26-летний Алексей Миранчук в текущем сезоне провел 16 матчей за «Аталанту» и забил один мяч при двух голевых передачах.

Встреча «Аталанта» — «Ювентус» состоится в воскресенье, 13 февраля. Начало: 22.45 (мск).