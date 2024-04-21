Лаутаро Мартинес продлит контракт с «Интером»

Руководство «Интера» в скором времени продлит контракт с нападающим клуба Лаутаро Мартинесом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 26-летнего аргентинец заключит с командой новое 5-летнее соглашение с зарплатой в 9 миллионов евро за сезон. О сделке будет объявлено сразу после завоевания скудетто.

Мартинес защищает цвета «Интера» с июля 2018 года. Всего за «нерадзурри» он отыграл 277 матчей, забил 128 голов и отдал 42 результативные передачи. Его действующий контракт истекает в конце сезона-2025/26.

На данный момент «Интер» занимает первое место в турнирной таблице серии А, набрав 83 очка в 32 турах. Отрыв от идущего вторым «Милана» составляет 14 очков.