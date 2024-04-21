Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 09:30

Лаутаро Мартинес продлит контракт с «Интером»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Руководство «Интера» в скором времени продлит контракт с нападающим клуба Лаутаро Мартинесом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 26-летнего аргентинец заключит с командой новое 5-летнее соглашение с зарплатой в 9 миллионов евро за сезон. О сделке будет объявлено сразу после завоевания скудетто.

Мартинес защищает цвета «Интера» с июля 2018 года. Всего за «нерадзурри» он отыграл 277 матчей, забил 128 голов и отдал 42 результативные передачи. Его действующий контракт истекает в конце сезона-2025/26.

На данный момент «Интер» занимает первое место в турнирной таблице серии А, набрав 83 очка в 32 турах. Отрыв от идущего вторым «Милана» составляет 14 очков.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
Серия А
0
Читайте также
Великобритания смягчила условия участия россиян в турнирах на территории страны
Ефимова допустила, что может принять участие в Олимпиаде в Париже
Количество пострадавших в результате ДТП в Подмосковье выросло до 15
У воспрянувшего Кузнецова – гол+пас, у русских из «Торонто» - кошмар. Что произошло в Кубке Стэнли 21 апреля
Штурмовики захватили позиции и взяли в плен солдат ВСУ на купянском направлении
ПВО РФ уничтожила два украинских воздушных шара над Тульской и Московской областями
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Наполи» договорился о переходе форварда «Лилля» Дэвида
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 32 26 5 1 77-17 83
2
 Милан 32 21 6 5 63-37 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 32 16 11 5 45-25 59
5
 Рома 32 16 8 8 57-36 56
6
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
7
 Аталанта 31 15 6 10 57-36 51
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Торино 32 11 12 9 31-29 45
10
 Фиорентина 31 12 8 11 43-36 44
11
 Монца 32 11 10 11 34-41 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
14
 Лечче 32 7 11 14 27-48 32
15
 Верона 33 7 10 16 31-44 31
16
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
17
 Удинезе 33 4 17 12 31-49 29
18
 Фрозиноне 32 6 9 17 40-63 27
19
 Сассуоло 32 6 8 18 39-62 26
20
 Салернитана 32 2 9 21 26-68 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.04 19:30
Дженоа – Лацио
 0 : 1
19.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 2 : 2
20.04 19:00
Эмполи – Наполи
 1 : 0
20.04 21:45
Верона – Удинезе
 1 : 0
21.04 13:30
Сассуоло – Лечче
 - : -
21.04 16:00
Торино – Фрозиноне
 - : -
21.04 19:00
Салернитана – Фиорентина
 - : -
21.04 21:45
Монца – Аталанта
 - : -
22.04 19:30
Рома – Болонья
 - : -
22.04 21:45
Милан – Интер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 31 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 28 1 6
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 17 1 5
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости