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Сегодня, 09:45

Моуринью использовал болбоя, чтобы передать записку голкиперу «Ромы» в матче против «Фиорентины»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью с помощью болбоя передал сообщение голкиперу своей команды Рую Патрисиу в ходе матча 15-го тура серии А против «Фиорентины» (1:1).

Болбой принес 35-летнему португальцу записку от Моуринью в концовке игры.

«Рома» завершала встречу вдевятером после удалений Николы Залевски и Ромелу Лукаку, но сумела удержать ничью. Единственный гол римлян на первых минутах забил Лукаку.

«Рома» (25 очков) поднялась на четвертое место в серии А. «Фиорентина» идет на седьмой строчке в турнирной таблице.

Руй Патрисиу
Футбол
ФК Рома
ФК Фиорентина
Жозе Моуринью
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Моуринью и игроки «Ромы» не стали общаться с журналистами после матча с «Фиорентиной»
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Рома 15 7 4 4 28-17 25
5
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
6
 Фиорентина 15 7 3 5 24-18 24
7
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
8
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
9
 Монца 15 5 6 4 16-14 21
10
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
11
 Торино 15 5 5 5 13-16 20
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 Фрозиноне 15 5 4 6 20-24 19
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
15
 Дженоа 15 4 3 8 15-20 15
16
 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
17
 Верона 15 2 5 8 13-22 11
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