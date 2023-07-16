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Сегодня, 19:37

Мората согласился перейти в «Рому»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико» Альваро Мората согласился перейти в «Рому».

Как сообщает Corriere dello Sport, 30-летний футболист договорился с римским клубом о четырехлетнем контракте. Испанец будет зарабатывать 4,5 миллиона евро в год, еще 500 тысяч он может получать в качестве бонусов.

Сегодня или завтра руководство «Ромы» свяжется с «Атлетико» и обсудит детали трансфера. Мората находится в хороших отношениях с главным тренером римлян Жозе Моуринью. Также его убеждал перейти Пауло Дибала — они знакомы по игре за «Ювентус». Отмечается, что помешать сделке может «Интер».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» заинтересован в возвращении Мораты.

Форвард выступает за «Атлетико» с 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года. В прошедшем сезоне футболист провел 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи.

Источник: Corriere dello Sport
Альваро Мората
ФК Атлетико
ФК Рома
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«Ювентус» связался с окружением Мораты по поводу подписания игрока
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