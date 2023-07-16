«Ювентус» связался с окружением Мораты по поводу подписания игрока
«Ювентус» заинтересован в возвращении нападающего «Атлетико» Альваро Мораты.
По данным журналиста Альфредо Педуллы, туринцы связывались с окружением Мораты. Интерес туринцев к форварду не зависит от возможного подписания Ромелу Лукаку, однако на трансфер испанца может повлиять будущее Душана Влаховича.
Ранее также сообщалось об интересе к 30-летнему Морате со стороны «Милана», «Интера» и «Ромы».
Мората выступает за «Атлетико» с 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года. В прошедшем сезоне футболист провел 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи.
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14
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15
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16
|Лечче
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|0-0
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
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|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
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Торино – Кальяри
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