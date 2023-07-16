«Ювентус» связался с окружением Мораты по поводу подписания игрока

«Ювентус» заинтересован в возвращении нападающего «Атлетико» Альваро Мораты.

По данным журналиста Альфредо Педуллы, туринцы связывались с окружением Мораты. Интерес туринцев к форварду не зависит от возможного подписания Ромелу Лукаку, однако на трансфер испанца может повлиять будущее Душана Влаховича.

Ранее также сообщалось об интересе к 30-летнему Морате со стороны «Милана», «Интера» и «Ромы».

Мората выступает за «Атлетико» с 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года. В прошедшем сезоне футболист провел 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи.