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Сегодня, 18:23

«Ювентус» связался с окружением Мораты по поводу подписания игрока

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ювентус» заинтересован в возвращении нападающего «Атлетико» Альваро Мораты.

По данным журналиста Альфредо Педуллы, туринцы связывались с окружением Мораты. Интерес туринцев к форварду не зависит от возможного подписания Ромелу Лукаку, однако на трансфер испанца может повлиять будущее Душана Влаховича.

Ранее также сообщалось об интересе к 30-летнему Морате со стороны «Милана», «Интера» и «Ромы».

Мората выступает за «Атлетико» с 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года. В прошедшем сезоне футболист провел 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи.

Альваро Мората. Чуть не ушел в теннис, посещает психолога и всегда востребован среди топ-клубов. Феномен Альваро Мораты

Альваро Мората
ФК Атлетико
ФК Ювентус
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