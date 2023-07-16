В «Салернитане» опровергли интерес к Миранчуку

Спортивный директор «Салернитаны» Морган Де Санктис в разговоре с «СЭ» опроверг новость о возможной аренде российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

«На данный момент мы не заинтересованы в аренде Миранчука», — сказал Де Санктис «СЭ».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Салернитана» заинтересована в аренде 27-летнего футболиста.