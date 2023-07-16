В «Салернитане» опровергли интерес к Миранчуку
Спортивный директор «Салернитаны» Морган Де Санктис в разговоре с «СЭ» опроверг новость о возможной аренде российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.
«На данный момент мы не заинтересованы в аренде Миранчука», — сказал Де Санктис «СЭ».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Салернитана» заинтересована в аренде 27-летнего футболиста.
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|0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
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5
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13
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|0
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|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
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|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
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19
|Дженоа
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|0
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|0-0
|0
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20
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
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|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
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