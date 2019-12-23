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Миралем Пьянич: «Ювентусу» нужно выиграть скудетто, Лигу чемпионов и Кубок Италии»

05:07
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Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич прокомментировал поражение от «Лацио» (1:3) в финальном матче Суперкубка Италии.

— Есть разочарование, потому что мы действительно хотели выиграть этот трофей, — приводит слова Пьянича Football Italia. —  Первый тайм был очень ровным, игра шла в низком темпе. У нас тоже были шансы сделать счет 2:1. Есть вещи, которые нужно улучшить — контроль поля, построже играть в защите. Это разочаровывает, но нам еще многое предстоит сделать и достичь наших целей. Нужно выиграть скудетто, Лигу чемпионов и Кубок Италии.

 

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