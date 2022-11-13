«Милан» в добавленное ко второму тайму время победил «Фиорентину». Исход матча решил автогол
«Милан» на своем поле вырвал победу у «Фиорентины» в матче 15-го тура чемпионата Италии.
Хозяева поля забили решающий гол на 92-й минуте — 2:1. Причем это был автогол защитника «фиалок» Николы Миленковича.
«Милан» набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Фиорентина» осталась на 10-й строчке (19 очков).
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|
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|9
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|
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|15
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|4
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|16
|
16
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|15
|3
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|14-17
|15
|
17
|Специя
|15
|3
|4
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|14-26
|13
|
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|Кремонезе
|15
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|
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|11.11
|22:45
|
Эмполи – Кремонезе
|2 : 0
|12.11
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|
Наполи – Удинезе
|3 : 2
|12.11
|20:00
|
Сампдория – Лечче
|0 : 2
|12.11
|22:45
|
Болонья – Сассуоло
|3 : 0
|13.11
|14:30
|
Аталанта – Интер
|2 : 3
|13.11
|17:00
|
Рома – Торино
|1 : 1
|13.11
|17:00
|
Монца – Салернитана
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|13.11
|17:00
|
Верона – Специя
|1 : 2
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|
Милан – Фиорентина
|2 : 1
|13.11
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Ювентус – Лацио
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