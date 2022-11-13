«Милан» в добавленное ко второму тайму время победил «Фиорентину». Исход матча решил автогол

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«Милан» на своем поле вырвал победу у «Фиорентины» в матче 15-го тура чемпионата Италии.

Хозяева поля забили решающий гол на 92-й минуте — 2:1. Причем это был автогол защитника «фиалок» Николы Миленковича.

«Милан» набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Фиорентина» осталась на 10-й строчке (19 очков).