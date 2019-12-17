Мехди Бенатиа: «Когда Роналду пошел тренироваться после игры, я подумал, что он ненормальный»

Бывший защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа признался, что был впечатлен работоспособностью Криштиану Роналду, с которым был одноклубником в первой части прошлого сезона. Он вспомнил пример, характеризующий португальца.

— Я помню, была игра с «Аталантой», но мы с Роналду на поле не вышли, потому что скоро планировался матч Лиги чемпионов, — цитирует A Bola Бенатиа. — Когда мы ехали обратно, Роналду прислал мне сообщение: «Что ты будешь делать, когда вернемся?» Я сказал: «Уже 11 часов вечера. Я поеду домой. А что?» Он ответил: «Мы не были загружены на игре, мне нужно потренироваться. Ты не хочешь составить мне компанию?» Я объяснил ему, что это невозможно. Мне хотелось просто прийти домой и сесть перед телевизором. Когда мы приехали, все были в обычной одежде, а он надел шорты и кроссовки и отправился в спортзал. Я подумал, что он ненормальный. Роналду жертвует своей жизнью ради футбола.