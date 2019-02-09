Массимилиано Аллегри - журналистам: "Вот вам хороший заголовок: ВВС возвращается"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри на пресс-конференции перед матчем 23-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло" сообщил, что защитники Андреа Барцальи, Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини возвращаются в строй после травм. Это трио защитников часто называют ВВС - по первым буквам их фамилий.

- Если вы хотите хороший заголовок, я дам вам его: "ВВС возвращается", - цитирует специалиста Football Italia. - Они вернутся к тренировкам без ограничений на следующей неделе, но Барцальи не сможет сыграть с "Фрозиноне". У нас почти все выздоровели, за исключением Куадрадо. Хедира и Бернардески готовы играть. Если сыграет Дибала, то на поле выйдет или Бентанкур, или Эмре Джан. У "Сассуоло" есть энтузиазм и нет давления по поводу результатов, поэтому нам необходимо показать сильную игру. Прежде всего, в обороне. Раньше я хотел улучшить нашу креативность, теперь нам нужно лучше защищаться.

Матч "Сассуоло" - "Ювентус" состоится 10 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Все о чемпионате Италии – здесь